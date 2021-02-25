Kaliforniya’da yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi

ABD, (DHA) – Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya’da daha ölümcül ve bulaşıcı koronavirüs (Covid-19) varyantına rastlandığı iddia edildi. Yapılan ilk araştırmalarda yeni varyantın antikorlara karşı kısmen dirençli olduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya’daki San Francisco Üniversitesi (UCSF) tarafından yapılan bir çalışmada yeni tespit edilen koronavirüs varyantının daha ölümcül ve bulaşıcılık açısından daha tehlikeli olduğu belirtildi. Bazı uzmanlar ise varyant hakkında net bir sonuca ulaşmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi.

TEMMUZ’DA TESPİT EDİLDİ

Küresel bilim girişimi GISAID’e göre, varyant ilk olarak Temmuz ayında Kaliforniya’da, şimdi ise Avustralya, Danimarka, Meksika ve Tayvan da dahil olmak üzere diğer ülkelerde tespit edildi.

‘ÇALIŞMANIN YAYIMLANMADAN VARYANT HAKKINDA KANIYA VARILMASI BİR SORUN’

Scripps Araştırma Enstitüsü’nün kurucusu ve yöneticisi Eric Topol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma yayımlanmadan varyantın ‘tehlikeli’ olarak işaret edilmesinde sorun olduğunu ve söz konusu varyantın yaygın olmasına rağmen koronavirüs vakalarında hastaneye yatış ve ölümlerin düştüğünü söyledi.