Kaliforniya’da silahlı saldırgan intihar etti, diğer eyaletlerde güvenlik önlemleri artırıldı

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ABD, (DHA)- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 10 kişini hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi, özel timin operasyonu sırasında bulunduğu kamyonette intihar etti.

Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles kentinin Monterey Park ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi intihar etti. Los Angeles Şerif Departmanı, şüphelinin 72 yaşında Asyalı Huu Can Tran adında erkek olduğunu duyurdu. Silahlı saldırının ardından Çin Yeni Yılı kutlamaları yapılması planlanan diğer kent ve eyaletlerde güvenlik önlemleri artırılıyor. Özel tim, şüphelinin ölü olarak bulunduğu kamyonete operasyon düzenlemişti.

DİĞER EYALETLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yüzde 65’inin Asyalı Amerikan ve yüzde 27’sinin Latin kökenli vatandaşların oluşturduğu Monterey Park’ta yapılması planlanan Çin Yeni Yılı kutlamaları silahlı saldırı nedeniyle iptal edildi. Teksas eyaletinin Houston kentinde polis, kutlamalar kapsamında güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Ayrıca New Jersey Eyalet Savcısı Matt Platkin, eyalet genelinde güvenlik güçleriyle koordinasyon halinde olduğunu ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Joe Biden, yaşananları yakından takip ettiğini ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Monterey Park, Çin Yeni Yılı’nın neşeli bir şekilde kutlandığı bir gece geçirmeliydi. Bunun yerine, korkunç ve kalpsiz bir silahlı şiddet eyleminin kurbanı oldu. Dün geceki yıkıcı olaylar hakkında öğrendiklerimizle kalplerimiz yas tutuyor” dedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, silahlı saldırıların bir ‘veba’ haline geldiğini ifade ederek, “Aileler tatillerini barış içinde kutlamayı hak ediyor. Silahlı saldırılar ve silahlı şiddet topluluklarımızın üstünde bir veba gibi” dedi.

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