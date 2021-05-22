Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

ANNE TUTUKLANDI
Çorum’un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da...
Serdar ALTINTEPE - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA) Marmara Denizi'ni etkisi altına aldıktan sonra Küçükçekmece Gölü'ne kadar ulaşan deniz salyası için temizleme çalışması başlatıldı.
Marmara Denizi'ni...