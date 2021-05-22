Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da...