Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

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ANNE TUTUKLANDI
Çorum’un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

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