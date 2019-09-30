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      Spor Gündemi ve Haberleri

      Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı

      Editör -
      Mardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, battaniyeyle kapatarak, maça çıktı. Mardin 2'nci Amatör...
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Zap Vadisi’nde ‘Rafting Spor Merkezi’ açılacak

      Editör -
      Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yıllardır hep terörle anılan Hakkari'deki Zap Vadisi'nin önümüzdeki dönem artık rafting sporunun amirali olacağını belirterek, "Burada...
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Melih Mahmutoğlu : Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak

      Editör -
      Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.
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