‘Kale Projesi’ ile Sivas tarihi canlanacak

Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- TARİHİ Sivas Kalesi’nin kalıntılarının bulunduğu alanda, belediye tarafından hazırlanan ‘Kale Projesi’ ile Osmanlı dönemi tarihi evleri, yeniden ayağa kaldırılacak. Selçuklu dönemi eserleri Gök Medrese ve Ulu Camii arasında nostaljik alanın da ortaya çıkarılacağı çalışmayla şehrin turizmine değer katılacak.

Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılmasının amaçlandığı, 42 bin metrekare alanı kapsayan ‘Kale Projesi’, tarihi Ulu Camii ve Gök Medrese’yi bütünleştirecek. Bu çerçevede, arkeolojik kazıların devam ettiği alanda yer alacak olan mimari yapılar da gün yüzüne çıktı. Bitirilmesi 2022 yılına hedeflenen projenin, kente değer katacağı düşünülüyor. ‘Kale Projesi’ çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İçinde bulunduğumuz alan yaklaşık 42 bin metrekare olup, Sivas kent merkezinde bulunan tarihi bir yer. Uzun zamandır gündemi meşgul eden kale projesi geçtiğimiz dönem ihalesi yapılarak ilk etap inşaatına başlamış olduk. Burada amaçladığımız şey tarihi Sivas mahallesini yeniden inşa etmek ve yaşatmak. Eski Sivas kültürünü ve yaşamını burada sergilemek istiyoruz. Sivas Kalesi’nin dibinde, Gökmedrese’nin yanında ve Ulu Camii’ye nazır bir alan üzerinde proje tamamlandığı zaman eski Sivas evlerinin ve farklı alanlarda farklı fonksiyonlar yükleyeceğimiz binalar ile birlikte inşallah Sivas turizmine ve kültürüne büyük değer katacak” dedi.

‘100 MİLYON LİRA MALİYETİ VAR’

2020 yılının sıkıntılı geçmesi nedeniyle projede zaman kaybı yaşandığını da belirten Bilgin, “İnşallah bir aksilik çıkmazsa 2022 yılında projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. Hızlı trenimiz de önümüzdeki dönemde geliyor. Sivas artık her yere çok daha yakın bir şehir olacak. Bizler de Sivas’ın ekonomisine katkı sağlayacak bu gibi projelere destek veriyoruz. Yaklaşık 100 milyon TL’yi bulacak bir proje. Şu ana kadar harcanan miktar 10 milyon TL. Büyük bir bütçe ancak önemsiyoruz. Çünkü yıllardır Sivas’ın konuştuğu ve beklediği bir projeydi. Tarihi bir alan üzerin de bulunduğumuz için çok dikkatli ilerliyoruz. Burada adeta iğneyle kuyu kazılıyor. Kazma ve kürek yardımıyla yürütüyoruz çalışmayı. Tabi süreci zorlaştırıyor ve süreyi de uzatıyor ancak bilimsel olarak böyle yapmamız gerekiyor. İnşallah cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü olan 2023 yılında açılmış olacak” diye konuştu.

‘BURALAR ÖNCEDEN HARABEYDİ’

‘Kale Projesi’ni Sivaslılar da ilgiyle takip ediyor. Mahalleliden Mustafa Kurtulan (21), “Buralar önceden harabeydi ve yıkılmış binalar göze çarpıyordu. Geceleri özellikle burada ikamet eden insanlar rahatsız oluyorlardı. Bağımlı kimseler genellikle böylesi mekanları tercih ettiğinden dolayı bu bölgede bahsi geçen insanları sıklıkla görmek mümkündü. Bu durum en çok mahalle sakinlerini tedirgin ediyordu. ‘Kale Projesi’nin başlatılması güzel oldu. Sivas’a güzel şeyler sunacağını umut ediyorum” dedi.

Proje ile mahallede bulunan evlerin değerinin arttığını belirten Hüseyin Denizli (32) ise “Bu proje turizm açısından oldukça önemli. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sivas’ımıza değer katan bir proje. Önceden bu alan harabe bir haldeydi. Proje sayesinde bölge geliştiği için konut fiyatları da artıyor” diye konuştu.

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