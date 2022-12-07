Kale direği üzerine devrilen Yiğit yaralandı

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de antrenman sırasında arkadaşının asıldığı kale direği üzerine devrilen futbolcu Yiğit Demirel (8) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerindeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel ağır yaralandı. Antrenörlerinin haber vermesi üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demirel’in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz” denildi. (DHA)

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