Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, akülü engelli aracıyla kaldırımdan yola düşerek araçların altında kalma tehlikesi yaşayan engellinin yardımına çevredekiler koştu.

Keçiören ilçesindeki Selçuklu Caddesinde akülü engelle aracı ile kaldırımdan yola inmeye çalışan engelli, dengesini kaybederek yere düştü. Araçların altında kalma tehlikesi yaşayan engellinin yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşlar, trafiği durdurup engelli vatandaşı ve akülü aracını kaldırıma çıkardı. Olayı yara almadan atlatan engelli, kendisine yardım eden vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti. Vatandaşların yardımı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, engelli adamın yola düşmesi ve bunun üzerine vatandaşların trafiği durdurup yardıma koşması yer aldı.

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