Kaldırımdaki anne- kıza kamyonet çarptı; şans eseri kurtulan kadın yardıma koştu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, kaldırımda yürüyen Zeynep (40) ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaz’a (4), kamyonet çarptı. Anne- kız ağır yaralanırken, yanlarında bulunan Yeşim isimli kadın ise kazadan şans eseri kurtulup, yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Yeşilyurt Mahallesi Hakan Türk Caddesi’nde meydana geldi. Yasin S. (28) yönetimindeki 35 DOJ 21 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Zeynep ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaz’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı anne ile kızını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma kaza yerinde yaptığı incelemede 66 metre fren izi tespit ederken, sürücü Yasin S. gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, yaşanan kaza ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; süratle kaldırıma çıkan kamyonet, anne ile kızına çarparken, yanlarında bulunan Yeşim isimli kadının ise kazadan son anda kurtulduğu görüldü. Yeşim isimli kadının kaza sonrası yaralananların yanına koştuğu, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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