Kaldırımda yürürken cebindeki 800 lirayı düşürdü

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde yolda yürürken 800 TL. bulan kadın, sahibinin aramaya geleceği düşüncesiyle parayı bulduğu yerdeki işyerine teslim etti. İşyeri sahibi Alparslan Dinçer Bozkurt, güvenlik kamera görüntülerinde bir kadının düşürdüğü anlaşılan parayı almaya gelen olmayınca 800 lirayı polise teslim etti.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki Üstün Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kadın, arka cebinden 800 lirayı düşürdü. Kaldırımda yürüyen bir başka kadın yerdeki paraları gördü. 800 lirayı toplayan kadın hemen yanındaki cep telefonu satan iş yerine parayı teslim etti. İş yeri sahibi Alparslan Dinçer Bozkurt, sahibinin gelmesi umuduyla parayı bir gün dükkanında tuttu. Ertesi gün paranın sahibinin gelmemesi üzerine durumu polise bildiren Dinçer, iş yerine gelen ekiplere 800 lirayı teslim etti.

Öte yandan 800 liranın sahibi kadının parayı düşürme görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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