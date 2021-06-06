Kaldırımda kızıyla yürürken kamyonetin çarptığı anne öldü  

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, dün akşam, kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı kaldırımda yürüyen Emine Yılmaz (31) ile bebek arabasındaki kızı İkra (4) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Yılmaz kurtarılamadı. Yılmaz toprağa verilirken, kızı İkra’nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 22.20 sıralarında Melikgazi ilçesi, İldem Yeşilyurt Mahallesi, Hakan Türk Caddesi’nde meydana geldi. Yasin S. (28) yönetimindeki 35 DOJ 21 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Emine ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaz’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı anne ile kızını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma kaza yerinde yaptığı incelemede 66 metre fren izi tespit ederken, sürücü Yasin S. gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören anne Emine Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İkra’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Anne Yılmaz, İldem mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Ayrıca, kaza anı, çevredeki binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde süratle kaldırıma çıkan kamyonet, anne ile kızına çarparken, yanlarında bulunan Yeşim isimli kadının ise kazadan son anda kurtulduğu görüldü. Kadının kaza sonrası yaralananların yanına koştuğu, görüntülerde yer aldı.

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