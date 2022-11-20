Kaldırıma çarparak takla atan araç dereye uçtu: 2 yaralı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce kaldırıma çarparak takla attı ardından demir korkulukları parçalayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere Deresi’ne uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyreden Muhsin Yıldız idaresindeki 16 KLC 27 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç önce kaldırıma çarpıp takla attı ardından demir korkulukları parçalayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Nilüfer Çayı’nın bir kolu olan Gökdere Deresi’ne uçtu. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Muhsin Yıldız ile yanında bulunan Sinem Akbabalar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler istinat duvarından dereye merdivenle inerek araçta sıkışan yaralılara ulaştı. AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

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VATANDAŞLAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Olay yerinde toplanan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izledi. Bazı vatandaşların ise yaralıların dere yatağından çıkarılmasını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Muhsin Yıldız ile Sinem Akbabalar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Muhsin Yıldız’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Sinem Akbaba’nın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Aracın dere yatağından çıkarılması ve yol temizleme çalışmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)