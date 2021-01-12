Kalbi duran köpeği kalp masajıyla yaşama döndürmeye çalıştılar

Muzaffer NAL- İlyas Kaan TAYTAK/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde belediyeye ait hayvan besleme yerinde kalbi duran köpeğin hayvanseverler tarafından kalp masajı yapılarak haya döndürülmeye çalışıldığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Masaj yapılan ancak kurtarılamayan köpeğin yanı sıra aynı yerde 2 köpeğin daha öldüğü belirlendi. Görüntüler tepki çekerken, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ölen köpeklerin araç çarpması sonucu getirilen bir köpekten hastalık kaptığını belirterek, “Yine de soruşturma başlattım. Görevlilerimizden de bu konuda sorumluluğu olanlar varsa gerekli işlemleri yapacağım” dedi.

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği gönüllüleri, Çay Belediyesi’ne ait hayvan barınağı olduğunu iddia ettikleri yerde köpeklerin zor durumda olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Dernek Başkanı Ramazan Keskin, yönetim kurulu üyeleri Nuray Çetin ve Fatma Dursun, gönüllülerle birlikte 10 Ocak günü akşam saatlerinde hayvan besleme yerine gittiklerinde, iç acıtan manzarayla karşılaştı. Grup, 3 köpeği hareketsiz buldu. Köpeklerden birine müdahale eden hayvanseverler, kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Dernek yönetimi gördükleri manzara üzerine Afyonkarahisar Valiliği ve jandarmaya şikayette bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAŞKAN ATLI: SORUŞTURMA BAŞLATTIM

Çay Belediye Başkanı AK Parti’li Hüseyin Atlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “Burası hayvan barınağı değil, besleme yeri olarak yapıldı. Halkın isteği doğrultusunda, sokakta başıboş gezen hayvanları topladık, burada beslemek için gözetim altında aldık. Kapıları beslemek amacıyla açıktı. Çevre yolu kenarında bir köpeğe araba çarpmıştı, o köpek getirilip bizim besleme yerine konulmuş. Ondan hastalık kapmış diğer köpekler. Ama yine de soruşturma başlattım. Bizim görevlilerimizden de bu konuda sorumluluğu olanlar varsa gerekli işlemleri yapacağım” dedi.

‘KÖTÜ KOŞULLAR BULUNMAMAKTADIR’

Çay Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Belediyemiz tarafından sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi için yapılan Hayvan Besleme Noktasının kapısı her daim hayvan severler için açık tutulmaktadır. Sosyal medyada gündeme getirilen ve barınağımızda meydana gelen olay bizi derinden üzmüştür. Yaşanan olayda bir hayvan araç çarpmasından dolayı yaralanma sonucu gelmiş ve tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra ölmüştür. Bakımı hem hayvanseverlerimiz hem de belediyemiz görevlileri tarafından yapılmakta olan diğer hayvanımızı da hastalık nedeniyle kaybettik. Daha önce hiç olmayan hayvan besleme noktası girişimlerimiz sonucunda ilçemize kazandırılmıştır. Hayvan besleme noktamızda sosyal medya üzerinden abartıldığı gibi susuzluk ve yetersiz beslenme gibi kötü koşullar bulunmamaktadır. Elbette belediyemiz hayvan besleme noktasındaki bu durum bizi derinden üzmüştür. Gereken soruşturma başlatılmış olup ihmali bulunan kişi veya kişiler hakkında gereken yapılacaktır. Hayvan besleme noktasında gerekli temizlik ve bakımlar yapılmakta olup bu üzücü olay nedeniyle Hayvan severlerimizden özür diliyoruz. Hayvan severlere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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