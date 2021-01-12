Kalbi duran köpeği kalp masajıyla yaşama döndürmeye çalıştılar (2)

‘ÖLÜME TERK EDİLİYOR’

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği (AFHAYKO) Başkanı Ramazan Keskin ve beraberindeki dernek üyeleri, Çay’da köpek ölümü yaşanan tesiste incelemede bulundu. Daha sonra hem barınağın durumu hem de yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Ramazan Keskin, “Maalesef bu barınakta çok üzücü ve görüntülerin hiç de iç açıcı olmayacağı bir durum yaşadık. Burada bir sosyal medyada yaralı köpeğin videosu paylaşılıyor ve bizim derneğimizin sayfası etiketleniyor. Bunu haber alır almaz buradaki gönüllü arkadaşlarımızı buraya yönlendirdik, biz de yola çıktık. Gönüllü arkadaşlar buraya geldiğinde yaralı köpeğin yanı sıra bir tane ölü bir köpek ve daha sonra başka bir kafeste çürümeye yüz tutmuş bir köpekle karşılaştı. Biz yoldayken arkadaşlar yaralı köpeğe müdahale etmeye çalışmışlar ancak kurtaramamışlar. Belediyeden personel geldi ve ölen köpeği gömdük” dedi.

Tesisin bir barınak olmadığını, elektrik ve su tesisatı bulunmadığını söyleyen Ramazan Keskin, “Burası modern koyun yetiştirme yeri gibi yapılmış. Hayvanların önleri açık, durabilecekleri bir kulübe yok. Burada veteriner hekim yok, burada bekçi yok, ameliyathanesi, idari binası, yoğun bakım ünitesi yok. Sadece hayvanlar buraya getirilip bırakılıyor. Ölüme terk ediliyor bizim gözümüzde bir nebze. Aynı gün akşamı Çay İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayette bulunduk. Sayın Vali Yardımcımız Nurullah Bey’e de ilettik. Konunun peşinde olacağız. Yasanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce bu yasanın çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

AFHAYKO Üyesi Fatma Dursun da şöyle dedi:

“Pazar günü sosyal medyada bir gönderi görüp, ihbar saydık ve Çay Belediyesi’ndeki barınağa yola düştük. Gönüllülerle irtibata geçtik. Arkadaşlarımız geldi, yaralı olan cana su verdi, müdahale ettiler. O sırada belediye görevlileri gelmiş. Bir çürümüş ve bir ölmüş köpeği götürmüşler. Biz gelmeden diğer köpek de ölmüş. Köpeği götürdük, gömdük. Burasının barınak standartlarına uygun olduğunu düşünmüyoruz. Biz bu işin özrünün 5 yıldızlı, tam teşekküllü bir barınak olduğunu düşünüyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu konunun çözümlenmesini istiyoruz.”

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