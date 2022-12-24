Kalaslı saldırganın cezası onandı

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Özden ATİK / İstanbul, DHA – BEYOĞLU’nda iki yıl önce Galata Köprüsü alt geçidinde 2’si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer’in kafasına vurup ölümüne neden olan Doğan Uslu’nun müebbet hapis ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay’da onanarak kesinleşti.

Olay, Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinde 4 Ekim 2020 tarihinde, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddianameye göre, alt geçitten Hüseyin Sezer ve arkadaşları geçerken sanık Doğan Uslu kendilerinden para istedi. Barış Kaya sanığa 5 lira verdi, parayı beğenmeyerek fırlatan ve küfür eden sanık Doğan Uslu yerden kalas alarak şikayetçilere sallamaya başladı. raya giren Hüseyin Sezer’in kafasına vurdu. Hüseyin Sezer’in kafatası kemiğini kırılarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Sezer, hayatını kaybetti. Sanık Doğan Uslu’nun kalasla saldırısı sonrasında cebinden çıkardığı bıçağı şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği anlatılan iddianamede, olayda kullanılan kalas silahtan sayıldı. Olay sonrası kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan sanık Doğan Uslu hakkında 5 Ekim’de tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, “Silahla kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve “Silahla yağmaya teşebbüs” suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI KESİNLEŞTİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nda yargılanan sanık Doğan Uslu, 24 Ekim 2021 tarihinde “Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial sonucu kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına ve şikayetçi Barış Kaya’ya yönelik “Nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan da 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verilen Uslu’nun avukatı, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi talebiyle istinaf yoluna başvurarak kararı temyiz etti.

Bunun üzerine kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, her iki suç yönünden yerel mahkemenin kararını yerinde bularak istinaf başvurusunu esastan reddetti. Sanık Doğan Uslu’nun avukatı, istinaf mahkemesinin ret kararını da temyiz etti. Temyiz üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de oy birliğiyle istinaf mahkemesinin ret kararının hukuka uygun olduğunu belirterek temyiz talebini esastan reddetti. Böylece sanık Doğan Uslu hakkındaki hüküm kesinleşmiş oldu.

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“KARAR KAMU VİCDANI ADINA YERİNDEDİR”

Olayda hayatını kaybeden Hüseyin Sezer’in aile avukatı Maşallah Maral, “Yerel mahkeme tarafından verilen kararın yerinde olduğu, bir üst mahkeme olan istinaf ceza dairesi kararı ile de sabit kılınmıştır. Bunun üzerine sanık müdafi ve sanık tarafından haksız bir sebebe dayanılarak her ne kadar temiz talebinde bulunulmuşsa da, Yargıtay tarafından yerel mahkemenin ve istinaf dairesinin kararı onanmıştır. Burada herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamıştır. Söz konusu karar, kamu vicdanı adına yerindedir ve sanığa bu yönde ceza verilerek bir nebze de olsa ailenin acısını dindirmeye çalışılmıştır. Bu yönden de karara katılmaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

