Kalaslı saldırgan onlarca kişinin önünde dehşet saçmış

Beyoğlu’nda Galata Köprüsü alt geçidinde para istediği kişilerin verdiği 5 lirayı beğenmeyince kalasla başına vurduğu Hüseyin Sezer’i başından vurarak ölümüne neden olan Doğan Uslu’nun, işlediği cinayetten az önceki taşkınlıkları, agresif tavırlarıyla çevredekileri tedirgin edişi, trafiği durdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan alt geçitte dehşet saçarkan onlarca kişinin izlediği görülüyor. Ailenin avukatı Maşallah Maral, “Bu görüntüler de bir kez daha gösterdi ki olayda hem kasten adam öldürme hem de nitelikli yağma suçu gerçekleşmiştir” dedi.

Galata Köprüsü alt geçidinde 4 Ekim 2020’de saat 03.00 sıralarında bir şehir eşkıyası tarafından işlenen korkunç cinayetle ilgili dava dosyasına yeni güvenlik kamera kayıtlarının girdiği öğrenildi. Görüntülerde bıçakla tehdit ederek para istediği Hüseyin Sezer’i, başına kalasla birkaç kez vurarak öldüren sanık Doğan Uslu’nun, olay yerine giderken insanlara sataştığı, taşkınlık yaptığı ve trafiği durdurduğu görüldü. Görüntülerde sanık Doğan Uslu’nun sarhoş halde yolda yürürken agresif davranışlarıyla insanları tedirgin ettiği dikkat çekiyor.



Ailenin avukatı Maşallah Maral, savcılığın titiz bir çalışmayla ortaya çıkardığı güvenlik kamerası görüntülerinde, sanığın olay gecesi nasıl bir durumda olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi. Maral “Görüntüler gösteriyor ki sanığın olay öncesinde de taşkın ve agresif hareketleri var, çevreye zarar veriyor. Alkollü olduğu görülen sanığın muhtemelen parası da bitince müvekkilim ve arkadaşlarına bıçak göstererek para istiyor. Verilen 5 TL’yi beğenmeyince yere atıp, orda bulunan kalasla müvekkilimin kafasına vuruyor. Ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce de olay yerinden kaçıyor. Bu görüntüler de bir kez daha gösterdi ki olayda hem kasten adam öldürme hem de nitelikli yağma suçu gerçekleşmiştir” dedi.



ALT GEÇİTTE KAMERA OLMAMASI BÜYÜK BİR EMNİYET ZAAFİYETİ



Avukat Maral, olayın gerçekleştiği bölgenin Türkiye’nin en yoğun turist ağırlayan bölgesi olmasına rağmen alt geçitte güvenlik kamerası ve yeterli ışıklandırma olmamasının büyük bir emniyet zafiyeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yaptığımız araştırmalarda gördük ki bu bölgede hemen her gün birkaç vaka yaşanıyor. Ne belediye bir ışıklandırma yapıyor ne de emniyet MOBESE kamerası koyuyor. Savcılığın titiz çalışması sonucu bu güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi ve dosyaya sunuldu. Alt geçitte güvenlik kamerası olmadığı için olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin görüntü yoktu. Sanığın alt geçide gelmeden önceki görüntülerine savcılığın titiz çalışması ile yeni ulaşıldı. Görüntülerde yaya alt geçidine gelmeden önce de sanığın taşkın ve agresif hareketlerde bulunduğu çevreye zarar verdiği açıkça görülüyor. Alkollü ve parası bitince çevresindeki insanlardan para istiyor. Müvekkilim ve arkadaşlarından da para istiyor, verilen parayı beğenmeyince olay çıkartıyor yerdeki kalasla cinayeti işliyor. Dolayısıyla kasten öldürme ve elindeki bıçağa başvurarak para talep istemesiyle nitelikli yağma suçun dan yargılama yapılarak ceza verilmesini bekliyoruz”



BU BÖLGE ADETA SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KULLANILIR HALE GELMİŞ

Alt geçit içerisinde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle suç işlemeyi alışkanlık hale getiren kişilerin bu zafiyeti kullandığını ifade eden Avukat Maşallah Maral “Bu kişiler bölgeyi çok iyi bildikleri için, izole olan bu alana gelen insanları tehdit ederek hırsızlık, yağma suçları işliyorlar. Güvenlik kamerası olmaması ve yeterli ışıklandırılmaması nedeniyle bu bölge adete suç işleme maksadıyla kullanılır hale gelmiş” dedi.



OLAY SONRASI KAÇMIŞTI

Şüpheli Doğan Uslu, olay sonrasında kaçmış, daha sonra polisler tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Doğan Uslu, 5 Ekim 2020’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Doğan Uslu hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinden Hüseyin Sezer’in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada, Doğan Uslu’nun kendilerinden para istediği belirtildi. Şikayetçi Barış Kaya’nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen şüpheli Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer’in kafasına vurduğu anlatıldı. Hüseyin Sezer’in kafatası kemiğini kırıldığı ve beyin kanamasından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırgan Uslu’nun bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı bıçakla şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği de vurgulandı. Savcılık, kalası silah sayarak şüpheli Doğan Uslu hakkında “Silahla kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve “Silahla yağmaya teşebbüs” suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.