‘Kalan sağlar..’dan biri yazdı

DEVRİMCİ ODTÜ’NÜN OLUŞUMUNU KURGULAYAN, ODTÜ’YÜ ODTÜ YAPAN; EMPERYALİZME KARŞI DURUŞ, ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MÜCADELE ETMEK,BASKIYA VE ZULME BOYUN EĞMEMEK, HALKI VE ÜLKESİ İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALMAK, YURDUNA, DOĞASINA,TAŞINA TOPRAĞINA SAHİP ÇIKMAK GİBİ DEĞERLER İÇİN SONSUZLUĞA UĞURLADIĞIMIZ YİĞİTLERİMİZİN ANILARI TARİHE KAZINDI.. DEVRİMCİLER ÖLMEZ

Hani halk ozanı der ya; Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur_ Öter tüfek davlumbazlar vurulur_ Nice koç yiğitler yere serilir_ Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir_ Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir… İşte öyle bir şeydir ODTÜ’NÜN DEVRİMCİ TARİHİ. Ayrıca Latinler de experto crede/ yaşayarak öğrenene itimat edin derler. İşte kitabın birinci cildini bire bir yaşamış olduğu için itimat edilesi biri yazdı; Tuncay Çelen… Hep beraber Vietnam Kasabı,CİA Ajanı, işkenceci Amerikan Büyükelçisi Komer’in makam arabasını yaktığımız 6 Ocak 1969 günü kelepçelenerek tutuklanan i̇ki öğrenciden biri olan Çelen’nin yalnız olmadığını belirten üç binden fazla öğrenci imzalı dilekçeyle Savcılığa başvurduk..

”Kurdaş ne İsa’ya ne USA’ya yaranabildi” başlığında topladığı bu süreci ve Üniversite’nin hangi koşullarda, ne amaçlarla kurulduğunun tarihsel örgüsünü akıcı bir dille yazıya dökmüş, kitabının 1.Cilt /1956-1972 bölümünde ilk ağızdan kronolojik anılarla bezeyerek anlatmış ‘Devrimin beşiği ODTÜ’yü Tuncay Çelen. Tüm Odtü ve ülke Komercilere sahip çıktı. Üzerine “Beyaz Saray” yazılan Rektörlük binası önünde İstanbul’dan gelen devrimci tiyatro grubu “Vietnam” adlı oyunu oynarken, aranan diğer arkadaşlarda törenle teslim oldular. Büyük bir hukuk ordusunun savunduğu gençlerin tahliyesi ODTÜ’de şenliklerle kutlanırken “Honcho” (kasap işkenceci) olarak adlandıran Vietnam Pasifikasyon uzmanı ve CİA ajanı olduğunu itiraf eden Komer’in Türkiye macerası, geri çekilmek zorunda kalınmasıyla, 7 Mayıs 1969’da sona erdi. Üniversite çapında yapılan öğrenci formu sonrasında üniversiteye el konması ve rektörlüğün işgali ayrıntılı anlatılırken ben de anımı aktarayım.

Sporcu tayfası olarak her Pazar rektör Kemal Kurdaş’la basketbol oynardık. Kurdaş odasının kapısında beni görünce “sen ne arıyorsun burada basketbolcu diye yanak alınca” az kalsın devrimci karizmayı çizdiriyordum. ODTÜ stadyumuna 69 Mayısın da “DEVRİM” yazısı yazılması da ayrı bir fenomendir. ODTÜ yurtlarının 201 no.lu odalarını ayrı bir tarihi önemi vardır. Lojman tipi bu odaların 2.Yurtta olanında biz sporcu tayfası kalırken,1.Yurt 201 no.lu odası devrimciler dergahıydı. Bu oda sakinleri ve aynı zamanda SFK üyesi olan Hüseyin İnan, Taylan Özgür, Alpaslan Erdoğan, Mustafa Yalçıner ve bu beşliden sağ kalabilen tek kişi Mete Ertekin…Karayollarının asfalt yollardaki şerit ve çizgileri çekmek için kullandığı Japonya ve Avrupa’dan İthal ettiği boyayı edindikten sonra, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden birisi tarafından tedarik edilen Hidroflorik Asitle karıştırılarak betonu eritmesi sağlanıp yazıldı…Türkiye Devrim Tarihine yazılan bu yazı arada bir sağ kalan 68 kuşağı veteranları okula çağrılarak “Devrimciler Ölmez” ruhuyla yenileniyor. Dönemin kalan sağlarından biri olarak ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Müdürü olduğum süreçte, kitap kapağında gözüken “Uzay ve Gençlik heykeli”ni, tam da Devrim Stadyumu’nun girişindeki köşeye koydurdum…

EMPERYALİZMLE TARTIŞILMAZ SAVAŞILIR.

Dönemin slogan örgüsü satır aralarında çıkıyor.. “Gerçek devrimciler için eylem çizgisi kesindir. Amerika sana elini kaldırırsa sen sol elini kaldıracaksın…” “Türk halkı ikinci ulusal kurtuluş savaşını verecektir Atatürk’ün şu sözü her yurttaşı verin kafasında perçinlenmelidir “ya bağımsızlık ya ölüm.”…Kitabın geri kalanında Sartre’nın Sisifos Efsanesinde anlatıldığı gibi “geri yuvarlanacağını bile bile devasa kayaya omuz vererek yokuş yukarı itmeye çalışan gençlerin kaybederken kazandıkları DEVRİM öyküsü anlatılıyor. Ajan provokatörlerden tutun da, tatlı su sosyalisti olarak o gündür bu gündür ortalıkta dolaşmakta olanların iplikleri de tarih satırları arasından dökülüveriyor. 1968’de her görüşe hoşgörü rüzgarları eserken kurulan Ülkü Ocaklarının kurucu başkanı kim dersiniz? Cumhuriyet Halk Partisinin her dönemde bir yerlere aday göstereceği balonu uçurulan İBB ve Cumhurbaşkanlığı vb.; İLHAN KESİCİ…

ODTÜ’NÜN DEVRİMCİ TARİHİ

Tuncay Çelen

ISBN 978-625-409-213-4

Sertifika No 16422