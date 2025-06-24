Karara göre, sekiz kişilik bir odada 27 mahkûmla birlikte kalan başvurucuya ikinci battaniye verilmemesi, ailesi tarafından gönderilen eşyaların teslim edilmemesi ve yaşam koşullarının insan onuruna aykırı olması hak ihlali olarak değerlendirildi. AYM, cezaevi şartlarının mahkûmun fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Emsal Niteliğinde: Cezaevlerinde Metrekare Şartı

Anayasa Mahkemesi, kararında dikkat çeken bir kritere de yer verdi. Çok kişilik koğuşlarda, her bir hükümlü için en az 4 metrekare zemin alanı ayrılması gerektiğini vurguladı. Bu karar, Türkiye genelindeki cezaevi uygulamaları açısından emsal teşkil edecek nitelikte.

İhlalin Tespiti: İnsan Onuruna Aykırı Koşullar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, başvurucu mahkûmun maruz kaldığı koşullar, Anayasa'nın insan onuruna saygı ve işkence yasağına dair hükümleriyle çeliştiği gerekçesiyle hak ihlali olarak kabul edildi.

Tazminat Kararıyla Cezaevi Uygulamalarına Uyarı

AYM'nin 100 bin TL'lik manevi tazminat kararı, devletin cezaevlerindeki yükümlülüklerini hatırlatırken, mahkûmların da temel insan haklarından yoksun bırakılmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA