Kahveye dönüştürülen eve ‘kumar’ baskını; 10 kişiye 31 bin lira ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ’nin Pertek ilçesinde, kahvehaneye dönüştürülen evde, koronavirüs tedbirlerine rağmen kumar oynarken yakalanan 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza kesildi. Kumar oynayan kişinin ayakkabısında, 940 lira bulundu.

Pertek’e bağlı Akdemir köyünde oturan M.G.’nin (58), evini kahvehaneye dönüştürerek, kumar oynattığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Eve saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonda 10 kişi, 2 masa etrafında, koronavirüs tedbirlerine rağmen kumar oynarken yakalandı. Evde yapılan aramada, kumar oynayan kişinin ayakkabısındaki 940 lira dahil olmak üzere toplam 6 bin 250 lira ele geçirildi. Kumar oynayan 10 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi. Evinde kumar oynatan M.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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