Kahveye dönüştürülen evde kumar oynayan 18 kişiye 37 bin TL ceza

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 18 kişiye toplam 37 bin 118 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine arama emri çıkarıp, operasyon düzenlendi. Baskında, kahvehaneye dönüştürülen dairede, 18 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Polis ekiplerince 18 kişiye ‘maske ve sosyal mesafe ihlali’nden toplam 37 bin 118 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

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