Kahverengi Ankapark tabelaları acilen kaldırılmalı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şehrin farklı noktalarda üzerinde “Wonderland Eurasia (Ankapark)” yazılı ve ok işaretleriyle yönlendirme yapan kahverengi tabelalara tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi kahverengi ile gösterilen tabelaların tarihi, turistik veya doğal güzellikler olan yerleri tariflediğini belirterek, “Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde, kamu kaynakları israf edilerek inşa edilen Ankapark’ı, kahverengi tabelalarla göstermek AOÇ’ye hakarettir. Bu tabelaların acilen kaldırılması gerekmektedir” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, hukuksuz bir şekilde tarihi ve doğal SİT alanı AOÇ’de inşa edilen Ankapark’ı yönlendirmelerinin kahverengi tabelalarla yapılmasının trajikomik olduğunu söyledi.

Candan, “Tarihi, turistik veya doğal güzellikleri olan yerler kahverengi tabelalarla gösterilir. Siz tarihi ve doğal güzellikleri olan, Cumhuriyet’in kurucu mekanını hukuksuzca talan edeceksiniz, hukuksuz bir şekilde inşa edilen, demir yığını çok ciddi güvenlik sorunları olan Ankapark’ı kahverengi tabelalarla tarifleyeceksiniz. Bu AOÇ’ye kültürel ve tarihi mirasa hakarettir. Büyükşehir Belediyesi ve yetkililer kahverengi tabelaları acilen kaldırmalı. Ankara Adliyesi yakınındaki Ankapark tabelasının hemen karşısında Anıtkabir’i gösteren tabelada kahverengi tabela vardır. Cumhuriyet’in kurucu mekanı AOÇ’de hukuksuz olarak inşa edilen Ankapark’ı kahverengi tabelalarla göstermek akla ziyan bir durumdur. Hiç kimsenin haddi değildir Anıtkabir ile Ankapark’ı tabelada eşitlemek ” dedi.