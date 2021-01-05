Kahvehaneye kumar baskınında 27 kişiye 85 bin TL ceza

Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynadığı tespit edilen 27 kişiye, toplam 85 bin 50 TL ceza uygulandı. Polis baskını durumunda önlem için güvenlik kamerası sistemi kurduğu tespit edilen iş yeri sahibi kahvehanenin kapalı olması gerektiğini bilmediğini öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Okul Sokak’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin faaliyette olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi Murat Ö. ve 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 85 bin 50 TL ceza kesti. Yapılan kontrollerde, Aydın K. ve Metin K.’nin çeşitli suçlardan polis tarafından arandığını tespit etti.

‘HABERİM YOKTU’

​Bu arada iş yeri sahibinin kurduğu güvenlik kamerası sistemiyle önlem aldığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi Murat Ö., kahvehanelerin kapalı olması gerektiğinden haberi olmadığını söyledi. Bir polis memuru ise Murat Ö.’ye “Sen hiç mi haber izlemiyorsun?” cevabını verdi.

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