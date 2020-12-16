Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin ilki tamamlandı. Atatürk Mahallesi’nde yapılan ilk mahalle kültür evine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymenbaşı Kahramankazanlı Güvençli İbrahim Çavuş’un ismi verildi. Kültür evinde çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelküerine kadar birçok donatı yer alıyor.