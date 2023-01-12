Kahvehane sahibinin öldürüldüğü davada şikayetçi eş: 4 evladımı yetim bıraktılar

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de kahvehane işletmecisi Süleyman Cingöz’ün (51) ortağının kuzeni Ömer Alp Göker tarafından öldürülmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu sanık Ömer Alp Göker, eylemi kendini savunmak amacıyla yaptığını belirtirken, ölen Cingöz’ün eşi E.C., “4 evladımı yetim koydular. Benim eşimin suçu neydi de öldürdüler. Benim çocuklarımın suçu neydi? Sen katilsin. Allah sana gün yüzü göstermesin” dedi.

Olay, geçen yıl 23 Mayıs’ta akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326’ncı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz ile Ozan G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker’i kahvehaneye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz’ü yaraladı. Süleyman Cingöz’ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C.’de eline geçirdikleri sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker’e vurdu. Olay sonrası Süleyman Cengiz aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybederken, diğer 3 kişi birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklanan müşteki sanık Ömer Alp Göker hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C. hakkında ise ‘silahla basit yaralama’ suçundan dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki sanıklar ile ölen Süleyman Cingöz’ün şikayetçi annesi, kızları, ağabeyleri ve kız kardeşleri hazır bulundu. Ölen Süleyman Cingöz’ün müşteki sanık olan oğlu B.C., “Babam kavga ettiğini söyleyip beni çağırdı. Evimiz yakın olduğu için koşarak geldim. Olay yerine geldiğimde Ömer Alp, herkese elindeki bıçağı sallıyordu. Kimse yanına yaklaşamıyordu. Elime ahşap sopa geçti. Ben de onunla vurmaya başladım. Kaçmaya başladı. Ben de kovalamaya başladım. Babam yaralı şekilde yerde yatıyordu. Beni de sol kolumdan yaraladı. Şikayetçiyim” dedi.

ÖLEN CİNGÖZ’ÜN EŞİ: EVLATLARIMI YETİM BIRAKTI

Süleyman Cingöz’ün şikayetçi eşi E.C. ise, “4 evladımı yetim koydular. Benim eşimin suçu neydi de öldürdüler. Benim çocuklarımın suçu neydi? Sen katilsin. Allah sana gün yüzü göstermesin.” dedi. Cingöz’ün annesi, kızları ve kardeşleri de Süleyman Cingöz’ün suçsuz yere öldürüldüğünü söyleyerek, sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

TANIK: GEBERMEDİYSE SABAH BEN GEBERTECEĞİM

Duruşmada 11 tanık dinlendi. Tanıklardan O.C., müşteki sanıklardan Ozan G. ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlatarak, “Süleyman’ı hastaneye götürmüştük. Ozan G.’yi aradım. ‘Yakıştı mı?’ dedim. O da, ‘Geberdi mi? Gebermediyse sabahleyin ben geberteceğim’ dedi” ifadelerini kullandı. Tanığın ifadeleri sonrası ölen Cingöz’ün eşi bir kez daha sanıklara tepki gösterdi. Mahkeme başkanının talimatı ile şikayetçi eş E.C., salondan dışarı çıkarıldı.

‘KENDİMİ SAVUNMAK AMACIYLA YAPTIM’

Tutuklu müşteki sanık Ömer Alp Göker ise, “6 kişi üstüme saldırdı. Elimde sopa yoktu. Kendimi savunma amacıyla karşı taraftan birinin elinden sopayı almış olabilirim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ömer Alp Göker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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