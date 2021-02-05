Kahta’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Doluca köyü yakınlarında meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Gözel ve Göğüs ailelerinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43), Mehmet Göğüs (29) ve Yaşar Göğüs (21) tabancayla vuruldu. İhbar üzeirine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Gözel, Mustafa Gözel ve Mehmet Göğüs’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yaşar Göğüs ise ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Göğüs, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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