KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narlıdere köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, sorgulanmalarına başlandı.
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Kahta’da kaçak kazıya 6 gözaltı
KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.