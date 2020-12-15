Kahta’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yazar
-
0
0

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Girne ve Karşıyaka Mahallesi’nde 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlatan polis, iş yerleri ile çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarından 2 iş yerini de soyan kişinin A.Ş.T. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri