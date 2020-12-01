Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı.

Kahramanmaraş’ta, kısıtlamanın başlayacağı saat yaklaştığı zaman polis ekipleri araçlardan yaptıkları anonslarla sokaktaki vatandaşları evlerine gitmeleri, esnafı da iş yerlerini de kapatmaları yönünde uyardı. Saatlerin 21.00’i göstermesiyle şehrin paket sevisi yapanlar dışındaki tüm işyerleri kepenklerini indirirken, insanların da evlerine çekilmesiyle birlikte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri de denetimlere başlayıp şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturarak, kısıtlama ihlaline karşı önlem aldı.

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