Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, polis tarafından operasyon düzenlenen evde kalaşnikof tüfek, av tüfeği, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı çalışmada Adem A.’yı (36) takibe aldı. Takip sonunda şüphelide silah ve mermi olduğunu belirleyen ekipler, Mağralı Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 166 kalaşnikof mermisi, 72 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el koyulurken, Adem A. gözaltına alındı.

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