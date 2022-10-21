Kahramanmaraş’ta PKK’lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Ekinözü ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lıların kullandığı depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen ‘Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Kurt Operasyonu’ kapsamında Ekinözü ilçe kırsalında bir depo tespit edildi. Depoda yapılan aramada, geçmiş yıllarda teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonun sürdüğü bildirildi. (DHA)

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