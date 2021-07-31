Kahramanmaraş’ta kayıp Emine öğretmen aranıyor

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde öğretmen Emine Gökkız (43), yürüyüş yapmak için çıktıktan sonra evine dönmedi. Ekipler, 2 çocuk annesi Gökkız’ın telefonunun en son sinyal verdiği alanda arama çalışması başlattı.

İzmir’in Menemen ilçesinde öğretmenlik yapan ve tatil için geldiği Kahramanmaraş Andırın’ın Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinden dün saat 07.30 sıralarında yürüyüşe çıkan Emine Gökkız, geri dönmedi. Mehmet Gökkız, eşine ulaşamayınca ekiplere haber verdi. Kayıp ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi Emine Gökkız’ın telefon sinyalinin en son Sallıkoyak mevkisindeki ormanlık alandan geldiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -