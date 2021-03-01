Kahramanmaraş’ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 4 ev ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ile İstanbul'dan metamfetamin getiren 2...