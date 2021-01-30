Kahramanmaraş’ta aranan 46 kişi yakalandı, 22’si tutuklandı

TÜRKİYE'nin ilk pandemi hastanelerinden Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü 120 yataklı yoğun bakım ünitesinde hasta sayısı 30'a, 150 yataklı serviste de 40'a geriledi. Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, "Hastalığın pik yaptığı dönemde bu yatakların tamamı dolmuştu. Ayrıca günlük PCR pozitiflik oranımız da çok yüksekti. Tanı için kullandığımız PCR testlerinde alınan pozitiflik oranı yüzde 36 civarındaydı. Şu anda yüzde 9'lara kadar düşmüş durumdayız. Bunda alınan tedbirlerin, kısıtlamaların etkisi büyük" dedi.