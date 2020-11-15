Kahramanmaraş’ta, alacak kavgası: 1 yaralı

Medicana Avcılar Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nazlı Çakıcı, "Her insan, hayatında bir ya da birkaç kez bel ağısı yaşayabilir. Her bel ağrısı, bel fıtığı olduğu anlamına gelmemektedir. Çoğu bel ağrısı, kas spazmı nedeniyle oluşur ve genellikle ilaç tedavisi ile düzelir." ifadelerini kullandı.