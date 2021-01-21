Kahramanmaraş’ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Küçükçekmece Belediyesi, dünyaca bilinen büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in doğumunun 119. yıl dönümünde anlamlı ve değerli bir kitabı dünya kitaplığına kazandırıyor. Koleksiyon değerinde, numaralı olarak yalnızca bin 100 adet basılan ve titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan kitap, bir Nâzım Hikmet bibliyografik biyografisi olma özelliği de taşıyor.