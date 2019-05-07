Kahramanmaraşlılardan Taşdelen’e kutlama

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Başkanı Mahmut Bayazıt beraberlerindeki vakıf mütevelli heyetini makamında ağırladı.

Taşdelen’e, Kahramanmaraş Eğitim Vakfı’na ve Kahramanmaraş yerel derneklerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden Vakıf Başkanı Mahmut Bayazıt, yeni çalışma döneminde de başarılarının devamını diledi.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı üyesi sanatçı Memik Kibarkaya’nın kendi geliştirdiği boya tekniği ve parmaklarını kullanarak yaptığı Atatürk tablosunu armağan eden Kahramanmaraşlılar’a teşekkür eden Taşdelen, “Ulusal Kurtuluş Savaşı Mücadelesinde önemli bir yer tutan Maraşlıların gönlümüzdeki yeri de ayrıdır. Yerel derneklere ve vakıflara verdiğimiz desteği daha da güçlendirerek ikinci dönemimizde de sürdüreceğiz” dedi.

Taşdelen ayrıca, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 26. Dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Açar ile de bir araya geldi.