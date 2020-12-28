Ana Sayfa Güncel Haberler Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
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Evde kendini astı
Bahattin ALBAYRAK/ KARPUZLU (Aydın), (DHA) -AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Timur U. kendini tavana asarak intihar etti. Gölcük Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana...
Kayseri’de avukat, 7’nci kattan atlayarak intihar etti
KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Avukat Mehmet H. (42), 10 katlı apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak, yaşamına son verdi. Olay, saat 07.00 sıralarında Talas ilçesi Anayurt...
Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi
Mehmet Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen...
MSB: Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker...
VALİ AKBIYIK: KAYIP ASKERİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı, kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ...