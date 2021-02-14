Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü (2)

BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Hava Savunma Uzmanı Hüseyin Sarı’nın memleketi Kahramanmaraş’taki baba ocağı ve evin bulunduğu sokağa Türk bayraklarıyla asıldı. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları da eve akın etti. Acı haberi askeri yetkililerle birlikte veren Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, baba Hasan Sarı’ya başsağlığı diledi.

KAÇIRILMASAYDI DÜĞÜN YAPACAKTI

Şehit Hüseyin Sarı’nın nianlısı Emine Sarı ile resmi nikah yaparak evlendiği ve düğün yapmak için memleketi Kahramanmaraş’a geldiği sırada kaçırıldığı belirtildi. Sarı, kaçırılmasaydı bir hafta sonra düğün yaparak Emine Sarı ile dünyaevine girecekti.

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