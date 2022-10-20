Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan TTB Başkanı Fincancı’ya tepki

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Fincan’ı istifaya davet edip hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Tiyekli, “Milletimizin canına açıkça kasteden terör örgütlerinin ağzıyla, şanlı Türk ordumuzu hedef alan, küçük düşürücü müfteri (karalamacı) açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, yazılı bir açıklama yaparak, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Türk ordusunun terör örgütü PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığı yönündeki açıklamalarını şiddetle kınadığını belirtti. Fincancı’yı istifaya davet eden Tiyekli, şöyle konuştu:

“Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın verdiği, ‘Talihsiz’ kelimesiyle tarif edilemeyecek beyanı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin canına açıkça kasteden terör örgütlerinin ağzıyla, şanlı Türk ordumuzu hedef alan, küçük düşürücü müfteri açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Kişisel ihtiraslarıyla verdiği beyanın kişiyi bağladığını ve bu ifadelerin hiçbir zaman onurlu Türk hekimlerini temsil etmediğini belirtmek istiyoruz. Açıklamalarıyla meslek örgütümüzü itibarsızlaştırmasını ve işgal ettiği makamı her açıklamasında şahsi fikirleri için kullanmasını kabul etmiyoruz. Bu açıklamaların Türk Tabipleri Birliği gibi Türkiye Cumhuriyeti’n temellerini oluşturan bir kurumu temsil eden kişi tarafından yapılmasını reddediyor, kendisini istifaya davet ediyoruz. Türkiye’nin hekimleri her daim devletinin ve milletinin yanında olacaktır. Konuyla ilgili Türk Adaleti karşısında hesap vermesi için başta suç duyurusu olmak üzere gerekli hukuki girişimleri en kısa sürede başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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