Kahramankazan’da Yerel Basın Onuruna Yemek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz gazeteciler onuruna yemek verdi. Yerel basının sorunları Kahramankazan’da konuşuldu.





Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara’daki yerel basın mensupları onuruna yemek verdi. Başkan Oğuz, yerel basının sorunlarının konuşulduğu yemekte, “Kahramankazan Belediyesi olarak gözümüz kulağımız olan, şehrin kılcal damarlarına kadar giren yerel basının ve tüm basın camiasının yanınızdayız” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla anlamlı bir davete ev sahipliği yaptı. Başkan Oğuz, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara genelindeki yerel basın mensupları onuruna yemek verdi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen davete 40’a yakın yerel gazete, televizyon ve radyonun temsilcisi katıldı. Davete ayrıca, AK Parti ve MHP’li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı ile İyi Parti ve CHP’li üyelerden oluşan Millet İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

YEREL BASININ SORUNLARI KONUŞULDU

Yemekte yerel basının sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz, bu kapsamda basın mensuplarının sorunlarını dinleyerek, notlar aldı. Gün dolayısıyla bir araya gelen yerel basın mensupları sohbet ederek, mesleki hatıralarını anlattı.

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kendisinin de bir dönem Kahramankazan’da yerel bir gazete çıkardığını ifade eden Başkan Oğuz, yerel basının önemine değindi. Yerel haberciliğin etkisine ve gücüne vurgu yapan Oğuz, “Bu anlamlı günde yerel basınımızın siz değerli temsilcilerini 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolleşen ilçesi Kahramankazan’ımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz.

Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Sizler şehrin kılcal damarlarına kadar girerek, birçok çarpıklığı, aksaklığı veya olumlu gelişmeleri haberleştiren basın emekçilerisiniz. Kahramankazan Belediyesi olarak gözümüz kulağımız olan, şehrin kılcal damarlarına kadar giren yerel basınımızın ve tüm basın camiasının yanınızdayız” dedi.

Yerel basının temsilcilerine seslenen Oğuz, “Ulusal basının girmediği evlere siz giriyorsunuz. Mahallelerde, sokaklarda, şehrin ve ilçelerin kılcal damarlarında sizler dolaşıyorsunuz. Yerel basının Ankara’nın parlayan yıldızı Kahramankazan’a gereken değeri vereceğinizden eminiz. Kazan demek Ankara demek. Biz Belediye olarak yerel basının güçlenmesi noktasında gerekeni yaptık. Elimizden geleni de yapacağız. Yerel basının yaşaması çok önemli. Bunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

“31 Mart yerel seçimleri ile birlikte emaneti devraldık ve hizmet bayrağını taşımaya devam ediyoruz” diyen Oğuz, göreve geldiklerinde yerel yönetim için 5 ilke belirlediklerini anlattı. İlk olarak insan odaklı çalışmayı kendilerine şiar edindiklerini belirten Oğuz, “Yaptığımız iş insana fayda sağlasın istiyoruz. İkinci olarak çözüm odaklı çalışmak istiyoruz. Çünkü Belediye işi nerede başlıyor nerede bitiriyor belli değil. Bir gün bir cenazeye gidiyorsunuz diğer gün toplantıdasınız” şeklinde konuştu.

İlkelerinden üçüncüsünün adil olmak olduğunu aktaran Oğuz, “Kimsenin hakkını gasp etmeden hizmet edeceğiz. Bir diğer ilkemiz şeffaf olmak. Yaptığımız işlemleri herkes görsün, gelsin sorsun istiyoruz. Beşinci ilkemiz ise liyakat” dedi.

Göreve geldikten sonra ilçede gerçekleştirdikleri faaliyetlerden örnekler paylaşan Belediye Başkanı Oğuz, “Ankara’da ilk sayılabilecek adımlar attık. Kahramankazan İstişare Meclisi’ni kurduk ve ilk toplantımızı yaptık. Bize oy versin vermesin Kahramankazan ile ilgili söyleyecek sözü olan herkesi davet ettik ve edeceğiz. Kazan’da büyük bir istihdam alanı var. Günlük 50 bin kişi istihdam için Kazan’a geliyor. Belediye olarak Kazan İstihdam Merkezi’ni oluşturduk. Çalışma Bakanlığından iznimizi aldık ve 300’e yakın kardeşimizi iş sahibi yaptık” dedi.

Seçim öncesinde öğrencilere yönelik burs vaatlerinin olduğunu hatırlatan Oğuz, “Dernekleşme çalışmalarımız bitti. Dernek ihtiyaç sahiplerinin müraacatlarını alacak, değerlendirecek ve burs verecek. Biz de belediye olarak bu derneği destekleyeceğiz. Üniversite öğrencilerine 150 lira burs desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZÜMÜZ TOPRAK

Kazan’ın özü toprak, hepimiz çiftçi çocuğuyuz diyen Başkan Oğuz, göreve geldikleri günden bu güne köylere aktarılan kaynağın 400 bin lira olduğunu söyledi. Oğuz, konuşmasında ayrıca şunları dile getirdi: “Bir sözümüz daha vardı. Salı günleri kurulan pazar için servis koyduk. Bütün köylerden kalkan servisler köylülerimizi buraya taşıyor, akşam da köylerine geri bırakıyoruz. İlçe belediyesi olarak 1 milyon civarında fide dağıttık. Köylülerimizin bunu ne kadar önemsediğini gördük. Önümüzdeki sene bu sayı daha da artacak.”

KAHRAMANKAZAN TURİZM MERKEZİ OLACAK

Kazan’ın kavurması ve kavununun meşhur olduğunu dile getiren Oğuz, “Kavuna tadını veren iklim yavaş yavaş değiştiği için artık kavunun üretim alanı eskisi kadar geniş değil. Şimdiki planımız termal turizm. Kazan’da termal turizmin yaygınlaştırılması gerekiyor. Buraya bu işi yapacak firmaları çekmemiz gerekiyor. Birçok firmayla da şu an irtibat halindeyiz” dedi.

Üretim noktasında Kahramankazan’ın meşhur olan makarnasından da bahseden Oğuz,” Türkiye’nin en iyi makarnaları Kazan’da üretiliyor ama ilginçtir burada herhangi bir makarna fabrikası bulunmuyor. Buraya fabrikaları da çekeceğiz bununla ilgili de birkaç firmayla görüşmelerimiz devam ediyor.

Kahramankazan’da turizm, tarım ve sanayi birlikte yürüyecek. Bu üçü sac ayağı olacak. Bunun dışında belediyeye ait bir şirketimiz var. Biz Kahramankazan Belediyesi olarak ticaret yapacağız. Bu şirketle birlikte ek gelir sağlayarak belediyemizi destekleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

EN UCUZ ET KAHRAMANKAZAN’DA

Kurulan Et AVM’de en kaliteli ve ucuz etin satıldığını söyleyen Oğuz, ” Kahramankazan’ın eti meşhurdur. Eskiden beri vatandaşlarımız ucuz ve kaliteli et almak için Kazan’ın yoluna düşer. Türkiye’nin en ucuz eti burada satılıyor. Şu an etin kilosu 38 lira civarında. Burada ki etlerin tamamı yerli üretim ve yerli kesimdir.

Buranın eti meşhur olduğu için Et AVM gibi bir satış yerine ihtiyacı vardı. Şu an aktif bir biçimde çalışıyor olsa da henüz açılışını yapamadık. Oranın açılışında da Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek bir rekor denemesi yapacağız. Şimdilik sürprizi kaçmasın diye bu rekor denemesinin ne olduğunu söylemiyoruz” dedi.

ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Başkan Oğuz, yemek kapsamında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Davetin sonunda Başkan Oğuz ve yerel basın mensupları günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI

Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın Bayramı, tarihi konusunda üzerinde anlaşmazlık bulunsa da Türkiye’de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gündür.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk basınında sansürün ilk uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876’dır. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde “sansürün kaldırılması” olarak adlandırılmaktadır. 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamıştır. Türkiye’de ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenmesi planlanan bu güne “Basın Bayramı” adı verilecektir. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğundan dolayı bir görüş birliği sağlanamamış, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve kabul edilmiştir.