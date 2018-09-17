Türkiye’de ilk uygulayan ilçe belediyesi

Kahramankazan’da hedef “sıfır atık”





Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdi. Belediye binası ile belediye ek hizmet binalarındaki yemekhanelere yerleştirilen özel kumbaralar ve ayrıştırıcı üniteler ile tüm atıklar toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni, Kahramankazan Belediyesi Türkiye’de uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz bir Türkiye bırakılması için Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanacak. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınacak. Buna göre kumbaralarda toplanacak atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutulacak. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendirilirken, geri dönüşemeyen peçete, izmarit gibi atıklar ise geri dönüşmeyen atıklar kapsamında imha edilecek. Ayrıca daha önce başlatılan geri dönüşüm projeleri kapsamında elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları, ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak.





Eğitim verildi, çöp kutuları kaldırıldı

Kahramankazan’da hedef “sıfır atık”

Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde uzman eğitmenler belediye personeline projenin çevrenin korunması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması konularındaki faydalarından bahsetti. Bu eğitimler sonucu edinilen alışkanlıklar ile evlere de ulaşılması planlanıyor. Bu doğrultuda belediye binası ve ek hizmet binalarındaki tüm çöp kutuları da kaldırıldı.

Kahramankazan Türkiye’de ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde geçen sene başlatılan Sıfır Atık Projesi, düzenlenen törenle kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Ankara pilot bölge seçilirken, Kahramankazan Belediyesi ise bu projeyi Türkiye’de uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmişti.

İlk olmaktan gururluyuz

Kahramankazan’da hedef “sıfır atık”

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu söyledi. Ertürk, Sıfır Atık Projesi’nin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması olmadığını, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve ­doğal kaynak kullanımının artışına proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabiliriz, atıkları üretime dönüştürebiliriz. Sıfır atık kültürünü önce belediyemizde daha sonra da ilçemizin genelinde yaygınlaştıracağız. Geleceğimiz olan yavrularımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.