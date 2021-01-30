Kahramankazan’da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerde, hallerde ve gıda satışı yapılan iş yerlerinde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili uyarılarının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin olarak, “Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum. Devam ederseniz ağır cezalar sizi bulabilir” demişti.

Zabıta denetimlerini sıklaştırdı

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı üzerine harekete geçti. Ekipler, gıda, sebze meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre, fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.