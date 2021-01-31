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Kahramankazan’da can dostları unutulmuyor

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızın, kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz bu soğuk günlerde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamaları da dahil olmak üzere düzenli aralıklarla, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler, mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol ediyor. İhtiyaç duyulan zarar görmüş hayvanlar, veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriliyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Can dostlarımız için çağrı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, “Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz” dedi. Oğuz, vatandaşlara da can dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunarak, “Bu soğuk günlerde herkes kapısın önüne ya da parklara biraz yiyecek bırakabilir” dedi. Oğuz ayrıca, ilçelerinde uluslararası standartlarda hizmet kalitesine sahip olan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bulunduğunu anımsatarak, “Merkezimiz sokakta ve doğada yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor” diye konuştu.

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Etiketler: Kahramankazan BelediyesiSokak hayvanları
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