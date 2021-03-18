Kahramankazan’da 9.107 m² arsa icradan satılacak

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Kahramankazan’da bulunan 9.107 m² arsa icradan satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen arsanın, Ankara ili Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi 220817 Ada 1 parselde olduğu belirtilirken arsanın satışı için 1.Satış Günü 22 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 18 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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