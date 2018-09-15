Kahramankazan’da 53 bin nüfuslu aile

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı ilçede vatandaşlarla sürekli olarak iç içe olmasıyla dikkati çekiyor.

Tek tek ilgilendiği vatandaşların taleplerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışan Ertürk, “Kahramankazan’da 53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Halkımızla gece gündüz birlikteyiz” dedi.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların hizmete ulaşımını kolaylaştırma ve memnuniyetlerini artırma konularında yaptığı çalışmalarla dikkati çekiyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu kapsamda Mavi Ay Hizmet biriminde gerçekleştirilen halk buluşmalarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor. Ertürk, burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve sorunlarını dinliyor. Ertürk, vatandaşların sorun ve istekleri doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

53 bin nüfuslu aileyiz

Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kahramankazan’da 53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan’da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sadece seçim dönemlerinde ya da halk günlerinde değil, gece gündüz demeden bir arada oluyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve gösterdiği istikamet doğrultusunda halkımızın mutluluğu ve refahı için elimizden geleni yapıyoruz.”

Kesintisiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay hizmet birimi ise 7/24 esasına göre faaliyet gösteriyor. Mavi Ay vatandaşların en kısa şekilde, zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmeleri ve hizmet alabilmelerini sağlıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor.