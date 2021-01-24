Kahramankazan’da 4+1 dubleks daire icradan satılacak

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Kahramankazan’da bulunan 4+1 dubleks daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Ankara İli, Kahramankazan ilçesi, Kayı Mahallesi, Genç Osman Caddesi, 3 numaralı Elit Yuvam Apartmanının bulunduğu yere rastlayan imarın 221479 ada 6 parseli teşkil eden 991,83 m² arsa üzerine inşa edilen 73/1045 arsa paylı 4. kat 14 nolu adreste olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 23 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 21 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyruldu.
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