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Kahramankazan’da 3.167 m² tarla mahkemeden satılacak

Kahramankazan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile Kahramankazan’da bulunan 3.167 m² tarla satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen tarlanın, Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Fethiye Mahallesi, 123 Ada, 4 Parseli Teşkil eden, 3.167,66 metrekare yüzölçümlü, Fethiye Mahallesine 2 km, Kahramankazan İlçe Merkezine 17 km mesafede olduğu belirtilirken satışının ise 17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

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Etiketler: Kahramankazansatılık tarla
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