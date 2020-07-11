Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Başkan Oğuz, şehit ailelerini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken şehit olan ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Başkan Oğuz ziyaretler sırasında hal ve hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit ailelerini ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Allah belalarını versin

Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Şehit ailesi oldukları için gururlu olduklarını söyleyen şehit aileleri, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin” şeklinde konuştu.

Büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz da, Şehit ailelerinin tüm Türk Milleti’nin de anneleri olduğunu söyleyen Oğuz, “Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Dolu dolu etkinlikler

Kahramankazan Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 13-15 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürecek etkinlikler gerçekleştirecek. Bu kapsamda, şehitler için mevlit okutulması, 15 Temmuz fotoğraf sergisi, online satranç turnuvası gibi etkinliklerin yanı sıra sanatçı Uğur Işılak konseri ile ilahiyatçı Serdar Tuncer programı ve ilahiyatçı Fatih Çıtlak’ın katılacağı sohbet programı düzenlenecek. Programlar sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek aynı zamanda sosyal medya üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Kahramankazan’da ne olmuştu

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmışlardı. Darbeci hainler tarafından Üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti.