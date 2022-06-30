Kahramankazan tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

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Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla öne çıkan Kahramankazan, il içi ve il dışından gelen turistlerin akınına uğruyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yolu Kahramankazan’dan geçmemiş tüm vatandaşları ve yabancı turistleri ilçelerini görmeye davet etti.

Ankara kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta olan ve otomobille 20 dakika gibi bir sürede ulaşılabilen Kahramankazan, özellikle hafta sonlarında ve tatil günlerinde il içi ve il dışından gelen gezginlerin akınına uğruyor. İlçeye ayrıca EGO ve özel halk otobüsleri ile dolmuşlarla da ulaşılabiliyor. Tarihi doku, doğal güzellikler ve termal kaynaklar açısından birçok unsuru barındıran Kahramankazan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Başkan Oğuz Kahramankazan’ı anlattı

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi, tarım ve hayvancılık şehri olan ilçelerinin turizm açısından da önemli bir yere gelmesini hedeflediklerini söyledi. Oğuz, Kahramankazan’daki tarihi doku ve doğal güzelliklere ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Kahramankazanımız tarihi doku, doğal güzellikleri ve turizm açısından birçok unsuru da bünyesinde barındırmaktadır. Fethiye Köyümüzdeki tarihi Fethiye Camisi, Saray’daki tarihi Saray Camisi, Kayı Camisi başta olmak üzere Osmanlı döneminde inşa edilmiş camiler bulunmaktadır. Ayrıca Kumpınar Köyümüzde bulunan vaftiz havuzu ve Mehdi Dede Mezarı ile Bitik Köyümüzde bulunan tarihi aslan heykeli, ayrıca Tekke Köyü’ndeki Durhasan Bey Şah Türbesi bu tarihi dokunun önemli parçalarından. Orhaniye Köyümüzde Roma döneminden kalma Beşpınar Çesmesi, Emir Gazi Köyümüzde Dede Pınarı, Yazıbeyli Mahallesinde Katip oğulları ve Katip-zade İbrahim Ethem çeşmeleri, Sarılar köyümüzde 18. YY’dan kalma çeşme, Helenistik çağdan kalma Karalar Asarkaya Mağarası, Kral Deotorosll’nin mezarı ve gömüleri ile İkiztepeler yine Karalar Mahallemizde bulunmaktadır. Bitik Mahallesinde yapılan hafriyatta bulunan kabartmalı boya küpleri, Lüristan tipi oklu balta, domuz heykeli vazo ve mühürler müzede bulunmaktadır. Bitik mahallesinde 9 kat yerleşim olduğu kazılardan anlaşılmıştır. İlçeye bağlı Örencik köyünde 10 milyon yıl öncesine ait kuyruksuz maymun fosili de bulunmuştur. Bu bölgede doğa tarihi kazıları devam etmektedir. Fethiye köyümüzde Roma döneminden kalma çeşme bulunmaktadır. Yassıören Köyü Sinap Tepe mevkiinde yine dev kaplumbağa fosili bulunmuştur. Ayrıca ilçemizde toprak yapısı ve doğal güzelliği dikkati çeken bir başka unsur. Güvenç Göleti ve Kılıçlar Sürsefa Ormanı ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Kızılcahamam’a kadar uzanın Kahramankazan Ormanları da önemli güzelliklerimizden.

Kent merkezine en yakın termal kaynak

Öte yandan ilçemizde dünyanın en kaliteli termal suları arasında gösterilen bir termal kaynak da tespit edilerek, kullanıma sokuldu. İlçemizde faaliyette olan 5 yıldızlı bir termal otel ve kongre merkezi ile bir de termal hamam bulunuyor. Kahramankazan, Ankara kent merkezine en yakın termal kaynaklara sahip olma özelliğini taşıyor.

Millet Bahçesi değer katacak

Yapım çalışmalarında sona gelinen ve önümüzdeki günlerde faaliyete girmesi beklenen Kahramankazan Millet Bahçesi yalnızca ilçemiz için değil, Ankara’mız için de önemli bir değer olacak. Yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulan Millet Bahçesi ilçemizin çehresini değiştirecek ve misafirlerini ağırlayacak.”

Başkan’dan davet var

Oğuz ayrıca, ilçelerinin doğa ve macera sporları ile adrenalin tutkunları için tam anlamıyla bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Doğa sporları için gelen birçok ekip ve kafileyi de ilçelerinde ağırladıklarını anlatan Oğuz, “Tüm doğa ve macera sporları tutkunlarını Kahramankazanımıza bekliyoruz” dedi. Oğuz, bu zenginliklere sahip olan Kahramankazan’a Ankaralıların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından misafirleri ilçelerine davet ettiklerini söyledi.