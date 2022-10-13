Kahramankazan kapalı 2 halı sahaya kavuşuyor

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Spora ve sporcuya destek veren Kahramankazan Belediyesi, ilçeye kapalı 2 halı sahaya yapıyor. Atatürk Mahallesi Kamp Eğitim Merkezi’nde temeli bir ay önce atılan ve yaklaşık yüzde 50’si tamamlanan modern kapalı 2 halı sahanın bir ay içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Kapalı halı sahalara yaklaşık 14 milyon TL harcanacak ve zeminde sentetik çim kullanılacak.

Kahramankazan Belediyesi ilçede yaptığı hizmetlere ara vermeden devam ediyor. Hizmetlerine bir yenisini ekleyen Kahramankazan Belediyesi şimdi de ilçede hem ihtiyaç olan hem de gençlerin sık sık talep ettiği 42 bin metrekare arsa üzerine 2 adet kapalı halı saha yaptırıyor. Spora ve sporcuya verdiği desteklerle de öne çıkan Kahramankazan Belediyesi bu sahalar ile de sporcuların ve gençlerin faydalanabileceği yeni sosyal alanları inşa etmiş olacak. Bir ay önce temelleri atılan ve yaklaşık yüzde 50’si tamamlanan halı sahalar bir ay içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Kahramankazan’da standartlara uygun iki halı saha bulunurken yapılan sahalarla birlikte bu sayı 4’e çıkacak. Sosyal tesisleri olması açısından bir ilk olan halı sahaların yapıldığı bölge ise ayrıca önem arz ediyor. Spor branşları açısından zengin bir alt yapıya sahip bölgede, kapalı yüzme havuzu, dört ayrı disipliniyle Bocce sahaları, sentetik futbol sahası, halter salonu, dart salonu ve kamp eğitim merkezi bulunuyor. Yapılan halı sahalar aynı zamanda sosyal donatılarıyla da Kahramankazan’da önemli bir eksikliği de gidermiş olacak.

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Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız

Yaptığı yatırımlarla ve hizmetlerle dikkat çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçeye kapalı 2 halı saha yaptırarak yatırımlarına bir yenisi ekledi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gençlerin ve sporcuların kendilerini geliştirebileceği güzel zaman geçirebileceği yeni sosyal alanlar yapmaya devam edeceklerini belirtirken, ”Her alanda eksiklerimizi tamamlıyoruz. Gençlerimiz gittiğimiz her yerde bizden halı saha istediler, biz de yaptık. Sporcularımız ve gençlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Kahramankazan aynı zamanda bir spor kenti, bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Sahalarımız kısa zamanda hizmete açılacak. Şimdiden ilçemize, gençlerimize ve sporcularımıza hayırlı olması diliyorum” dedi.

42 Bin metrekare arsa üzerine 2 adet kapalı halı saha

42 Bin metrekare arsa alanı üzerinde her biri 1.153 metrekare alana sahip iki adet kapalı halı sahada 736.96 metrekare kafeterya binası bulunuyor. Bodrum ve zemin kat olmak üzere 2 katlı olan kafeterya ve 140 metrekare kapalı, 230 metrekare açık alana sahip kafeterya birimi ve 368 metrekare kapalı alana sahip 4 adet soyunma odasının bulunduğu idari birim, zemin katta kapalı servis alanı, 2 adet teraslı servis alanı, 2 adet bay-bayan WC ve bir adet depo bulunuyor. Her bir soyunma odasında 4 adet duş ve 2 adet giyinme alanından oluşan kapalı halı saha yazın ve kışın faal olacak şekilde tasarlandı.