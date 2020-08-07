Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 gidiş 2 geliş olan, çalışmalar sonrasında ise 3 gidiş 3 gelişe çıkarılacak ve 12 adet de köprülü kavşağın inşa edileceği yolda ekipler büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının temeli 18 Ağustos 2017’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve bölge milletvekilleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde karayolundaki genişletme çalışmalarını yerinde denetlemişti. Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Kahramankazanlıların ve Ankaralıların hizmetine sunulacağını belirten Karaismailoğlu, “Şantiyelerdeki ekip sayıları artırıldı ve hızlı bir şekilde projeye ağırlık vermiş durumdayız” demişti.

3 gidiş 3 geliş olacak

28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 370 milyon TL’ye mal olacak proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü’nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. Ayrıca trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanması ile akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak.

Daha güvenli trafik akışı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “İlçemizde 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 55 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 bine yakın insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazanımıza ve bölgeye büyük katkıları olacaktır. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecektir” dedi.

Hayati öneme sahip

Başkan Oğuz, yoldaki genişletme çalışmalarının, yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’a ve ilgilerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.